Potrebbero esserci altri due figli alla lista dei presunti discendenti di Diego Armando Maradona. Ad assicurarlo è Carlos Ferra Viera, ex amico del calciatore argentino, secondo cui il campione argentino avrebbe avuto non uno ma due figli da Laura Cibilla, cameriera della discoteca “La Diosa”, dove l’ex calciatore andava spesso.

Altri due presunti figli di Maradona

In quel periodo, secondo Viera, Maradona era ancora sposato legalmente con Claudia Villafañe e contestualmente si stava riabilitando a Cuba. Avrebbe avuto una relazione di tre anni con la signora Cibilla. Proprio in quegli anni il campione argentino stava vivendo un brutto periodo a causa delle sue dipendenze e del divorzio da Claudia. Laura rimase incinta nel 2003 e nel 2008 ha citato l’ex calciatore per gli alimenti. Il test del DNA diede esito negativo. Ma questo mercoledì, l’impresario Ferro Viera ha rivelato che Maradona avrebbe avuto altri due figli da Laura.

Due figli che vivrebbero con lei in Spagna. Sempre secondo Viera, Maradona avrebbe firmato un fidecommesso in favore di questi due figli. A questi si aggiungerebbero poi Santiago Lara e Magalì Gil, entrambi hanno rivendicato la loro identità nuovamente dopo la morte di Diego Armando Maradona.