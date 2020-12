0 Facebook Briatore non ci sta, rivede gli accordi per il divorzio: “Elisabetta non doveva farlo” Spettacolo 3 Dicembre 2020 11:26 Di redazione 2'

Flavio Briatore è su tutte le furie per il comportamento dell’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, ed è pronto a rivedere gli accordi del divorzio. Stando ad alcuni gossip raccolti dal settimanale Nuovo Tv ,l’ex marito sarebbe “nero dalla rabbia”. Il motivo sarebbe l’eccessivo clamore sorto attorno alla loro vita da quando la showgirl è entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Dal passato della Gregoraci sono spuntati ex fidanzati, presunti amanti. Briatore, già contrario alla partecipazione di Elisabetta al reality show di Alfonso Signorini, non avrebbe gradito l’amicizia speciale che Elisabetta Gregoraci ha instaurato con l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.

Briatore non sarebbe contento soprattutto delle dichiarazioni dell’ex di Elisabetta Gregoraci, lo stilista Mino Magli, così come le rivelazioni dell’ex agente della showgirl. Entrambi sussurrano di presunti tradimenti della 40enne nei confronti dell’ex marito. “Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”.