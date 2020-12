0 Facebook Dalma Maradona su tutte le furie, la difesa alla madre: “Abbiate rispetto” News 3 Dicembre 2020 17:21 Di redazione 1'

Non accennano a placarsi i rumors sulla famiglia di Maradona in Argentina. Nella giornata di mercoledì la rivista di Gossip Caras aveva pubblicato un’immagine di Claudia Villafañe, ex moglie di Maradona, parlando di un’intervista che avrebbe rilasciato la donna.

Ma sono tanti i programmi televisivi e i giornali che negli ultimi giorni stanno pubblicando notizie riguardanti i familiari stretti di Diego Armando Maradona, presunti screzi e litigi. Sulla questione è intervenuta Dalma Maradona, la figlia del campione argentino. La ragazza ha voluto difendere la madre, smentendo il fatto che abbia rilasciato un’intervista.

Perché Dalma Maradona si è arrabbiata

Parole molto severe quelle che Dalma Maradona ha pubblicato sui social: “Un’altra delle tante giocate schifose della rivista CARAS! Fanno una copertina con mia madre quando lei non ha mai parlato e ancor meno ha rilasciato una nota. Che succede con le note inventate? UN PO’ DI RISPETTO”, tanti i commenti di sostegno alla figlia del campione argentino.