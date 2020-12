0 Facebook Tragedia sul lavoro, Antonio muore a 29 anni: aveva da poco preso casa con la fidanzata Cronaca 2 Dicembre 2020 10:42 Di redazione 2'

Tragedia sul lavoro in Campania. Il trattore su cui viaggiava il ragazzo si è ribaltato, schiacciandolo. E’ morto a 29 anni Antonio Maffettone, originario di Taurano, e residente da qualche anno nel comune di Quindici. Aveva da poco preso casa con la sua fidanzata.

Il dramma si è verificato in località Salera, ma non c’è stato nulla da fare per il giovane. Intuli i soccorsi di sanitari e vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i militari di Lauro e il medico legale di turno, che ha constatato il decesso. Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del giovane. Insieme ad Antonio, operaio di una ditta agricola, c’era anche un collega di nazionalità straniera al lavoro e proprio quest’ultimo ha allertato i soccorsi. Anche il collega di Antonio è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Nola, per le cure del caso. Il corpo del 29enne è stato portato nell’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscatim dove sarà eseguita l’autopsia.

Dolore e sgomento nei paesi del Vallo Lauro. Antonio, come riporta Ottopagine.it, viene descritto da tutti come un ragazzo semplice, sempre disponibile con tutti. E’ attesa in paese per poter dare, nel rispetto delle norme anti covid, l’ultimo saluto al 29enne morto così tragicamente.