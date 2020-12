0 Facebook Nuovo Dpcm, vietati spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno Cronaca 2 Dicembre 2020 10:59 Di redazione 2'

“È necessario il più possibile limitare i contatti non indispensabili tra le persone. Durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti interregionali e limitare anche gli spostamenti tra i Comuni“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante le sue comunicazioni al Senato sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid.

“Per affrontare adeguatamente le festività natalizie e quelle di fine anno le limitazioni previste dovranno essere rafforzate, anche nel quadro di un coordinamento europeo che il nostro Paese ha promosso nelle ultime settimane. Tale coordinamento è sempre utile – questo è il mio punto di vista – ma diventa indispensabile se si pensa ad attività che si svolgono sui confini naturali tra Stati diversi. In questo contesto appare necessario limitare il più possibile i contatti non indispensabili tra le persone – ha aggiunto Speranza – L’orientamento del Governo – e su questo ascolterò con attenzione gli indirizzi delle Camere – è che durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali e limitati gli spostamenti tra le Regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni. Inoltre, nei più importanti giorni di festa – il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio – vanno limitati anche gli spostamenti tra i Comuni”.