0 Facebook Coronavirus a Melito, addio al Maresciallo Giuseppe Stanzione Cronaca 1 Dicembre 2020 18:20 Di redazione 1'

Lutto a Melito a causa del Coronavirus. La comunità piange per la scomparsa di Giuseppe Stanzione. L’uomo, che aveva 58 anni, era Maresciallo dell’Esercito.

Coronavirus a Melito, addio al Maresciallo Giuseppe Stanzione

A darne notizia su Facebook è stato l’ex sindaco, Bernardino Tuccillo. Questo il post sulla pagina ‘Melito futura’:

“Un Necrologio continuo. Purtroppo il Covid ci ha portato via il mio amico di gioventù Peppe Stanzione, Melitese doc, 58 anni, ancora giovane, stimato Maresciallo dell’ Esercito! Con Peppe ho condiviso gli anni della gioventù e della formazione politica, credevamo in un mondo ed una Melito migliori. Per quegli Ideali continueremo a batterci.! Abbraccio il fratello Stefano e tutti i suoi cari. Ti sia lieve la Terra, Peppi’ “.