Ronaldinho e l'emozionante addio a Maradona: "Sei eterno amico mio, un idolo" 30 Novembre 2020

“I miei sentimenti per la famiglia e per tutti coloro che amano questo genio. Amico mio, idolo mio, mio numero 10, grazie per ogni momento in tua compagnia. Le nostre conversazioni sono sempre state molto speciali e custodirò insieme tutti i momenti di gioia sul campo, dove ero lì per ammirarti e rendere omaggio alla tua grandezza. Mi ha ispirato durante la mia carriera e, quando ti ho incontrato e ho giocato con te, è stata una delle notti più belle della mia vita. Ero con i miei idoli sul campo. Riposa in pace, mio idolo, ti amo… Il mago dei maghi !!! Eterno”.