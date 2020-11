0 Facebook Selfie con corpo di Maradona, Diego Molina si presenta in commissariato: già denunciato per violenza di genere News 28 Novembre 2020 17:06 Di redazione 1'

Diego Antonio Molina, 40 anni, l’addetto alle pompe funebri che si è fatto più foto a fianco al copro di Diego Armando Maradona, si è recato in commissariato con il suo avvocato. L’uomo non aveva più dato sue notizie dopo che il suo selfie era diventato virale in rete e aveva così ricevuto diverse minacce di morte da un gruppo ultras del Boca Junors.

Diego Molina va in commissariato

Secondo quanto riportato dal giornale argentino Clarin, su Molina penderebbero già due denunce, una del 2016 per usurpazione e un’altra in questo 2020 per violenza di genere. Molina si è presentato sabato mattina, orario argentino, nel Commissariato Vecinal 15A in via Guzmàn.

Fino alla sua comparsa in commissariato, non si era saputo nulla di Molina. Addirittura era iniziata a circolare la notizia che qualcuno avesse potuto ucciderlo, con tanto di foto e video, rivelatisi poi falsi. Intanto sulla vicenda è stata avviata un’indagine e ora si attende che la giustizia faccia il suo corso.