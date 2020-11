0 Facebook “Un comunista drogato e violento con le donne”, il duro attacco di Sallusti a Maradona Calcio Napoli 27 Novembre 2020 09:30 Di redazione 1'

Tra i tanti ai quali è stato chiesto di esprimersi sulla figura di Diego Armando Maradona, c’è stato anche Alessandro Sallusti, Direttore de Il Giornale. Come riportato da Libero l’opinione del giornalista non è stata affatto ‘morbida’.

L’attacco di Sallusti a Maradona –

“Un imbroglione, drogato, alcolista, sessista violento con le donne, evasore fiscale e pure comunista, cioè il peggio del peggio del peggio. Saper giocare a pallone da Dio. Perché tanti giocatori sono stati dei grandi, ma lui era qualche cosa di più

Uno come lui ha vissuto fin troppo per quanto a lungo e intensamente aveva sfidato la morte con i suoi vizi e suoi eccessi, in ogni campo. Senza quella vita dissennata sempre al massimo non sarebbe diventato ciò che è diventato, cioè il migliore, perché il peggiore“.