Morte Fortuna al Parco Verde, la madre rivela: “Andava fermata, ha ucciso lei mia figlia”

Dichiarazioni rilasciate dopo un pò di tempo e riportate da Il Mattino. Parole che ricordano quella tragedia avvenuta nel complesso popolare del Parco Verde di Caivano. Si tratta del drammatico caso della piccola Fortuna Loffredo.

A parlare la madre, Mimma Guardato che ha espresso la sua verità: “Marianna Fabozzi andava fermata prima. Per me è stata lei ad uccidere mia figlia“. Intanto, proprio pochi giorni fa, c’è stata la decisione del Giudice dell’udienza preliminare (Gup) di rinviare a giudizio proprio Marianna Fabozzi e l’ex compagno Raimondo Caputo.

Per lei l’accusa è di omicidio volontario, per lui di favoreggiamento. Intanto, la Guardato, è andata via dalla Campania per cercare con i suoi altri due figli di condurre una vita quanto meno normale.