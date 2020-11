0 Facebook Cristiana Sinagra ricorda Maradona, le parole della madre di Diego jr: “Ti ameremo sempre” News 25 Novembre 2020 23:23 Di redazione 1'

Arrivano anche le parole di Cristiana Sinagra per Diego Armando Maradona. La donna napoletana con cui l’ex calciatore ha avuto una relazione da cui è nato Diego jr, ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa del campione argentino.

Le parole di Cristiana Sinagra

“Tu per me non andrai mai via… ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire…”, queste le parole di Cristiana Sinagra pubblicate questa sera assieme a una foto che la ritrae in compagnia del figlio e di Maradona.

Il post ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti. In tantissimi hanno espresso tutto il loro dolore per la scomparsa dell’ex calciatore. Intanto il figlio di Maradona, Diego jr, è stato dimesso dall’ospedale Cotugno. Il trentaquattrenne ha chiesto ai medici di poter andare ai funerali del padre in Argentina per potergli dare il suo ultimo saluto.

Il ricordo di Cristiana Sinagra