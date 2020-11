0 Facebook Torre Annunziata, donna cade dal balcone di casa e perde la vita Cronaca 24 Novembre 2020 09:21 Di redazione 1'

La tragedia è accaduta nel centro di Torre Annunziata, località vesuviana in provincia di Napoli. Una donna è scivolata cadendo dal balcone di casa. L’impatto con la strada le è stato fatale ed ha perso la vita.

Siamo in corso Garibaldi, erano circa le 22 di ieri sera quando si è consumato il dramma. Come riportato da Il Mattino, sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Donna cade dal balcone e perde la vita a Torre Annunziata

Carabinieri e Polizia, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti, hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le testimonianze di chi era sul posto e dei parenti della donna.