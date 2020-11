0 Facebook Qualiano piange Valerio Santoro, portato via da un brutto male a 41 anni Cronaca 23 Novembre 2020 16:00 Di redazione 1'

Lutto a Qualiano per la morte di Valerio Santoro. L’uomo aveva 41 anni ed è deceduto a causa del male contro il quale lottava da un qualche tempo. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia per la prematura scomparsa di Valerio che ha lottato come un leone fino alla fine.

Valerio era ben voluto da tutti nella zona. In queste ore sono apparsi sui social numerosi messaggi di cordoglio“A me, non spaventano certe cose, anzi, spesso mi danno forza, e me ne fanno apprezzare altre. Ma svegliarmi, e sapere che un amico, giovane, per bene, a modo, educato, che combatte già da tempo contro il più brutto dei mali, si è spento, mi toglie ogni forza. Spero solo, che troverai la serenità che meriti. Ciao Tabaccà, sarai sempre nel mio cuore”, scrive un amico.

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio alle 16.30 nella Parrocchia S.S. Immacolata a Qualiano.