Inside me – Dentro di me – Viaggio nell’Inferno del Covid 19 in 50 giorni

Libri 23 Novembre 2020

Si tratta del nuovo libro dello scrittore e giornalista napoletano, Luigi Panico. Dopo essersi occupato con i due precedenti libri di femminicidio e di bullismo, stavolta Panico, affronta il dramma del Covid-19 attraverso la storia di Michele, quarantenne colpito dal terribile virus.

Lo fa descrivendo i pensieri che affollano la mente di Michele e che si susseguono incessanti mentre vive i suoi drammatici giorni sotto il CPAP, il casco che gli consente di respirare mantenendo aperte le vie aeree evitandogli di finire in terapia intensiva. Michele, dunque, si confronta con se stesso in una situazione di estrema vulnerabilità dalla quale, fortunatamente, riesce a sottrarsi al suo 50esimo giorno di vita sospesa tra la vita e la morte, grazie alla cure ricevute e al casco.

La tecnica narrativa utilizzata dall’autore per descrivere i pensieri del protagonista è il flusso di coscienza, cioè la rappresentazione dei pensieri di una persona così come compaiono nella mente in maniera caotica e disordinata. Prefazione di Antonella Barretta e postfazione di Danila De Novellis.