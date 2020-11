0 Facebook Dramma a Solofra, 73enne si getta nel vuoto per paura di aver contratto il Covid Cronaca 23 Novembre 2020 13:28 Di redazione 1'

Dramma a Solofra, un uomo di 73 anni si è tolto la vita, gettandosi dal balcone della sua abitazione. Il tragico episodio è avvenuto ieri mattina, in via Masseria. Un lancio nel vuoto di oltre 10 metri, che non ha lasciato scampo alla vittima. Quando i congiunti si sono accorti dell’accaduto era ormai già tardi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo.

Il 73enne era chiuso in casa da qualche giorno, insieme ai suoi familiari. Il nucleo sarebbe stato posto in isolamento domiciliare fiduciario a causa della presenza di un sospetto Covid. Secondo le prime indagini, effettuate dai carabinieri della compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, la causa del gesto estremo dell’uomo potrebbe essere legata alla paura di aver contratto il virus.