Il primo fidanzato che Belen Rodriguez avrebbe avuto in Italia è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Così nel salotto televisivo di Maria De Filippi ha rivelato un retroscena sugli inizi della carriera della show girl argentina.

Chi è stato il primo fidanzato di Belen Rodriguez in Italia

Si chiama Simone Romagnoli, ha 41 anni ed un albergatore e organizzatore di eventi. L’uomo ha raccontato che lui e Belen Rodriguez sarebbero stati assieme due anni, proprio quando la bella argentina è arrivata in Italia. Avrebbero anche convissuto per sette mesi sulla Riviera Romagnola.

Qual è stato il primo lavoro di Belen in Italia

Poi ha svelato gli esordi della carriera di Belen, spiegando che lei non avrebbe mai raccontato i suoi primi passi in Italia. A detta di Romagnoli Belen non avrebbe iniziato come modella, cosa che lei racconta quando parla del suo passato, ma come cubista nei locali di Riccione: “Siamo stati insieme due anni dopo il suo arrivo in Italia e prima della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per sette mesi a casa mia. Non parla mai di Riccione, della Romagna e del suo passato qui. Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più fashion che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese“.