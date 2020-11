0 Facebook Napoli piange ancora, lutto tra i Vigili Urbani: addio all’ufficiale Giuseppe D’Orta Cronaca 21 Novembre 2020 17:59 Di redazione 1'

Un altro lutto ha colpito il Corpo dei Vigili Urbani di Napoli. A perdere la vita è stato l’agente della Polizia Locale Giuseppe D’Orta, 64 anni, deceduto a causa del coronavirus. L’ufficiale era ricoverato presso l’ospedale di Frattamaggiore.

D’Orta prestava servizio presso l’Unità operativa di Poggioreale. Per l’agente 64nne sono arrivati il cordoglio dell’amministrazione comunale e i messaggi del Sindaco Luigi De Magistris, dell’Assessore Alessandra Clemente e del Comandante Ciro Esposito.

Il cordoglio del Comune di Napoli –

Il Cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di un Capitano della Polizia Locale È deceduto ieri per Covid, un Capitano della Polizia locale, in servizio presso la U. O. Poggioreale, G.d’O. di 64 anni. L’Ufficiale era ricoverato da martedì 6 novembre presso l’ospedale di Frattamaggiore.

Il Sindaco Luigi de Magistris, l’assessore Alessandra Clemente ed il Comandante del Corpo Ciro Esposito esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’ Ufficiale e sono vicini alla famiglia ed ai colleghi di lavoro.