Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Marcianise (località in provincia di Caserta). L’intera cittadina ha detto addio ad Alessandro Tartaro, 48enne padre di famiglia che ha lasciato moglie e due figli.

Come riportato da Edizione Caserta, Alessandro faceva il carpentiere ed era molto amato e conosciuto in città. Sono infatti tantissimi i messaggi di affetto per lui e la sua famiglia. Il 48enne è deceduto in casa sua dopo una lunga lotta contro la malattia.

Questa mattina si sono tenuti i funerali presso la chiesa di San Giuliano Martire.