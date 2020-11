0 Facebook Dramma nel Napoletano, Salvatore è morto a 29 anni carbonizzato: come è morto Cronaca 20 Novembre 2020 21:54 Di redazione 1'

Salvatore Romano è morto carbonizzato nel tragico incidente avvenuto stamane sulla provinciale A1, nei pressi di Volla. Il 29enne era a bordo di un’automobile di tipo Dacia quando ha tamponato un furgone che trasportava frutta e verdura. Il giovane, originario di Casalnuovo di Napoli, è rimasto incastrato sotto il veicolo ed è deceduto all’interno della vettura che ha preso fuoco per l’urto.

Il conducente del furgone è rimasto ferito ed è stato ricoverato presso Villa Betania, ma non versa in pericolo di vita. I Carabinieri di Volla e i Vigili del Fuoco si sono recati sul luogo della tragedia. Anche i sanitari sono accorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Salvatore, appassionato di viaggi body building, stava andando a lavoro quando è avvenuta l’immane tragedia.