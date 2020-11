0 Facebook Campania fortunata, centrato un 5 al SuperEnalotto in provincia di Salerno News 20 Novembre 2020 15:47 Di redazione 1'

Campania fortunata, seconda vincita in una settimana al Superenalotto. Il concorso di giovedì 19 novembre ha premiato ancora una volta la Campania, con un 5 da 26.855,43 euro. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata ad Angri, in provincia di Salerno, presso il Bar Tabacchi Scaglione in via Crocifisso 79.

L’ultima estrazione della settimana, quella di domani 21 novembre, vedrà in palio un Jackpot da 67,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.