Scuole in Campania, il TAR boccia il ricorso contro ultima ordinanza: sì ad apertura graduale Cronaca 19 Novembre 2020

Nuova bocciatura del TAR nei confronti di un ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ultima ordinanza di De Luca che prevede una ripresa della didattica in presenza graduale.

Cosa ha deciso il TAR sulle scuole in Campania

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato legittima l’ordinanza regionale sulle scuole in Campania. A renderlo noto è stata l’Unita’ di Crisi regionale. Con due decreti, il TAR campano ha, infatti, respinto i ricorsi di alcuni gruppi di genitori contro l’ultimo provvedimento regionale con il quale e’ stata programmata, a partire dal 24 novembre, la graduale ripresa delle attivita’ didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia e della prima elementare, previo screening sul personale docente e non docente e sui bambini e relativi familiari. I genitori chiedevano la ripresa totale in presenza.

