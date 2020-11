0 Facebook Barbara D’Urso, lite furiosa con Pupo in diretta tv: “Non voglio sentirti!” Barbara D'Urso litiga con Pupo. L'episodio è avvenuto durante la trasmissione 'Pomeriggio 5' come sempre in onda su Mediaset Spettacolo 18 Novembre 2020 10:31 Di redazione 1'

Tensioni a Pomeriggio 5, trasmissione Mediaset condotta da Barbara D’Urso. Proprio la conduttrice di Canale 5 è stata protagonista di un litigio in diretta televisiva con Pupo ospite in studio. “Non voglio neanche sentire quella frase” .

Queste le parole pronunciate dalla ‘D’Urso Furiosa‘. Il motivo? Innanzitutto la discussione era incentrata sul Grande Fratello Vip e sull’eliminazione dal reality show di Massimiliano Morra. In merito, ad aver acceso gli animi, sarebbe stata una frase pronunciata da Pupo

Barbara D’Urso litiga con Pupo

Quest’ultimo, secondo Serena Garitta, avrebbe avuto un tono di, “una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita di sposare un miliardario e ci fa ripiombare nel medioevo. Da casa mentre ascoltavo mi sono venuti i brividi“.

La risposta della D’Urso non si è fatta attendere: “Per fortuna dormivo, non l’ho sentita e non la voglio neanche sapere. Volevo solo ricordare a chi sostiene questo che a noi donne non frega niente di sposare un miliardario“.