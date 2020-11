0 Facebook Sant’Anastasia, uomo investito e ucciso in strada Cronaca 17 Novembre 2020 18:56 Di redazione 1'

Aveva 68 anni Annibale C. Quest’ultimo è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada. Ad investirlo con l’automobile è stato un giovane di 21 anni. Come riportato da La Provincia Online, la tragedia è avvenuta a Sant’Anastasia.

L’incidente si è verificato nella centralissima via Arco della località vesuviana in provincia di Napoli. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale. Con gli agenti sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Sono in corso i dovuti accertamenti volti a chiarire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colpita in modo violento dalla vettura in corsa. Annibale era una persona molto conosciuta all’interno della comunità.

Il 21enne è stato sottoposto agli esami alcolemici e al drug-test.