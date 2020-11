0 Facebook Guerriglia a Napoli, ci sono nove indagati Cronaca 17 Novembre 2020 18:39 Di redazione 1'

Un decreto di perquisizione è stato eseguito nei confronti di 9 persone indagate dalla Procura di NAPOLI per i disordini avvenuti in città la sera del 23 ottobre scorso, nell’ambito delle proteste contro le misure restrittive decise dal Governo e dalla Regione Campania, in particolare il “coprifuoco” dalle ore 23 in vigore proprio da quella sera.

Il reato contestato è devastazione e saccheggio (art. 419) con l’aggravante mafiosa e l’aggravante eversiva. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, tra i destinatari del provvedimento figurano alcuni componenti del gruppo ultras napoletano Brigata Carolina, simpatizzanti di Forza Nuova e due imprenditori, titolari di esercizi commerciali.

Alcuni degli indagati hanno precedenti per reati di camorra. A partecipare alle operazioni c’erano anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e i Carabinieri del Ros.