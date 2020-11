0 Facebook Lutto ad Acerra, muore di Covid Giuseppe Sessa, medico anestesista in prima linea nella lotta al virus Cronaca 17 Novembre 2020 12:24 Di redazione 2'

Lutto ad Acerra. Il dottore Giuseppe Sessa, medico anestesista di Acerra, si è spento a 70 anni a causa del Covid19. L’uomo da 30 anni svolgeva la sua professione nella clinica Villa dei Fiori ed era amato e stimato da tutti i suoi colleghi. Si tratta dell’ennesima vittima del Covid tra i medici della Campania: negli ultimi giorni quasi dieci i decessi.

“Peppino” come era chiamato il dottore, era molto conosciuto nella zona per aver lavorato per anni come medico di base. La notizia della sua morte infatti ha fatto il giro della città, lasciando nel dolore i suoi pazienti. Il dottor Sessa si era ammalato pochi giorni prima proprio battendosi in prima linea contro il virus.

La sua notizia arriva in seguito a un altro tragico lutto. Poche ore prima si era spento un altro medico impegnato nella lotta al coronavirus: si tratta di Antonio Casillo, medico del Covid Hospital di Boscotrecase. Secondo l’elenco stilato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, sono 191 i professionisti del settore ad aver perso la vita a causa del Covid.