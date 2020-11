0 Facebook Spari nel Napoletano, tenta rapina a un poliziotto in borghese: colpito l’aggressore Cronaca 16 Novembre 2020 11:38 Di redazione 1'

Spari a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove una tentata rapina si è conclusa con il ferimento e l’arresto di un uomo di 44 anni. Quest’ultimo ha tentato di rapinare un poliziotto in borghese, armato.

La vittima si trovava, la scorsa domenica pomeriggio, in compagnia della sua fidanzata quando è avvenuta la tentata rapina. A quel punto il poliziotto si è identificato e ha intimato l’alt, ha estratto poi la pistola d’ordinanza e ha sparato un colpo d’arma da fuoco ferendo alle gambe uno dei rapinatori mentre il complice si dava alla fuga.

L’episodio è avvenuto in via Calastro, dove la coppia sostava in auto. L’agente ha subito soccorso l’uomo che, condotto in ospedale, è stato medicato e dimesso. Poi per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.