Perché Belen ha pianto a Tu si que vales? Il ricordo di Stefano De Martino e la commozione

Belen Rodriguez ha ceduto alle emozioni durante l’ultima puntata di Tu si que vales. La show girl argentina è scoppiata a piangere dopo aver visto una performance di un acrobata e di sua figlia di 5 anni.

Belen Rodriguez piange a Tu si que vales

Alla Rodriguez è bastato vedere quella speciale sintonia tra padre e figlia per piangere. Non capita spesso di vedere la show girl argentina commossa in tv, così in tanti si sono chiesti cosa avesse potuto scatenare quella reazione nella bella Belen.

In tanti hanno ipotizzato che ha pensato a Stefano De Martino e al loro bambino Santiago. Il piccolo è appassionato di danza proprio come il papà e spesso si divertono a inscenare qualche balletto. Così nella scena dell’acrobata con la figlioletta potrebbe aver rivisto il figlio con il suo ex marito. Difficile dirlo. Un’altra ipotesi è che abbia pensato al padre Gustavo con cui spesso si diverte a cantare in casa. La ragione più quotata, però, resta quella del pensiero al suo ex.