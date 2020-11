0 Facebook Lutto a Grumo Nevano, Luigi Del Prete agente di polizia penitenziaria muore a 35 anni Cronaca 16 Novembre 2020 15:36 Di redazione 1'

Lutto in due comunità per la prematura scomparsa di Luigi Del Prete. Il giovane, originario di Grumo Nevano, è morto a soli 35 anni, dopo aver lottato contro un brutto male. Luigi era molto conosciuto nel comune di Sant’Arpino, in provincia di Caserta, dove lavorava come agente di Polizia penitenziaria.

L’uomo lascia la moglie Valentina. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Sulla pagina SARAP Polizia Penitenziaria: “Ci stringiamo alla famiglia nel ricordo e nel dolore per il collega Luigi venuto a mancare troppo presto. R.I.P. Luigi Prestava servizio presso la C.C. Prato”.

I funerali

I funerali del giovane Luigi si sono celebrati oggi 16 novembre, alle ore 16. Tanta la commozione durante il rito che è avvenuto in forma strettamente privata, nella Chiesa di San Vito.