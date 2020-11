0 Facebook Scomparso il ‘boss poeta’, l’annuncio della moglie di Tommaso Prestieri: “Fai buon viaggio” News 13 Novembre 2020 17:29 Di redazione 1'

Muore un ex componente del clan Di Lauro. Si chiamava Tommaso Prestieri, noto con il nome di ‘boss poeta’, è deceduto all’età di 65 anni. A riportare la notizia è stato Il Roma. L’uomo, cardiopatico da anni, stava scontando la sua pena agli arresti domiciliari.

Morto il ‘boss poeta’

A comunicare la notizia del decesso di Prestieri è stata sua moglie, Rita Siani, che ha scritto un messaggio d’addio sui social: “Con la tua bontà hai pagato per tutti in modo crudele, vorrei dirti tante cose ma non basterebbero pagine per riempirle. Ti ho perdonato adesso più che mai. Fai buon viaggio, ti auguro di trovare quella pace che non hai mai avuto”.

Non sono state rese note le informazioni riguardo la cerimonia funebre.