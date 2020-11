0 Facebook Muore a 45 anni a causa del Covid, il calvario di Salvatore negli ospedali: cercava ossigeno Cronaca 13 Novembre 2020 08:12 Di redazione 1'

Salvatore Solimeno è morto di Covid a 45 anni, era un atleta, ma non ce l’ha fatta a superare la crisi. Il 45enne è deceduto nella giornata di mercoledì all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli dopo aver contratto il virus. Soffriva già di talassemia, una malattia ereditaria del sangue che gli è stata fatale dopo aver contratto il Coronavirus.

Il giorno dopo la sua morte è emerso il retroscena sul calvario che avrebbe subito l’uomo prima di riceve cure. L’atleta aveva bisogno di ossigeno che non riusciva a reperire in nessun modo. Dopo un giro nei vari ospedali campani dunque avrebbe ricevuto assistenza a Napoli, per poi morire poco dopo.

Noto nella sua Pompei, Salvatore era un biologo nutrizionista e un culturista. La comunità è sotto choc per la drammatica morte dell’uomo.