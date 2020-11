0 Facebook Manifestazione a Napoli, ambulanti e disoccupati protestano: “Siamo alla fame” Napoli Città 13 Novembre 2020 19:31 Di redazione 1'

Manifestazione a Napoli, in via Santa Lucia, nei pressi della Regione. Dalle ore 16,00, circa 300 persone, aderenti al “Comitato Autonomo Ambulanti Campania“, si sono radunate per protestare contro le difficoltà economiche derivanti dalle misure di contenimento Covid.



I manifestanti hanno esposto alcuni striscioni dal tenore “Siamo alla fame” ed hanno fatto un piccolo corteo dalla sede della Regione verso via Nazario Sauro ove hanno stazionato per poi muovere nuovamente verso la Regione.

Attualmente ridottisi a 50 circa, si stanno disperdendo dopo aver ottenuto l’incontro interlocutorio di una loro delegazione con funzionari regionali, fissando per la settimana prossima una videoconferenza con un delegato del Presidente De Luca.

Successivamente, altre 200 persone aderenti al “movimento lotta disoccupati 7 novembre” si sono mosse, accendendo lungo il tragitto alcuni fumogeni, da piazza Municipio a piazza del Plebiscito, ove stazionano pacificamente con ampio striscione recante scritta “Patrimoniale ai ricchi”. Ordine pubblico regolare.

