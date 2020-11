0 Facebook Incidente a Castenaso, travolta da un’auto sulle strisce: Irene Boruzzi muore a 19 anni La ragazza stava facendo jogging non lontano da casa, a Castenaso. L’investitore aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite Cronaca 13 Novembre 2020 13:38 Di Cristina Siciliano 2'

Tragedia giovedì sera, poco dopo le 19, in centro a Castenaso, in provincia di Bologna. Una ragazza di 19 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La vittima si chiamava Irene Boruzzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Irene Boruzzi muore a 19 anni travolta dall’auto di un uomo ubriaco

Inutili i tentativi di rianimarla, la giovane è deceduta sul colpo. A travolgere e uccidere la vittima in via Frullo, è stata una Opel Astra, guidata da un bolognese di 45 anni, Davide Melillo. L’uomo è stato subito sottoposto ad alcol test e, da un primo esame, è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue oltre quattro volte il limite consentito (2,18 grammi per litro). Aveva già precedenti per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Non appena si è diffusa la notizia, la comunità ha reagito esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane.

Il sindaco: “Un fatto che colpisce la comunità”

“La ragazza stava correndo quando è avvenuto l’incidente. E’ un fatto che ci colpisce”. Così il sindaco del paese, Carlo Gubellini ha commentato all’Ansa la morte della compaesana Irene Boruzzi. “Via Frullo è una delle vie che portano in paese – dice il sindaco – La ragazza stava correndo ed era sulle strisce. Era la nipote di secondo grado del fondatore di un noto panificio di Castenaso, dove ancora lavora la sua mamma“.