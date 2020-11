0 Facebook Belen e il nuovo fidanzato ristrutturano casa: il gesto davanti a Santiago fa indignare i fan Spettacolo 13 Novembre 2020 13:36 Di redazione 2'

Belen Rodriguez pubblica spesso video e foto della sua vita quotidiana. Ha mostrato a tutti i suoi fan la nuova fiamma, Antonino Spinalbese, con cui in questi giorni sta vivendo il lockdown a Milano, ristrutturando casa. Proprio durante i lavori in casa, pubblicati su Instagram, i fan hanno notato qualcosa che ha scatenato la polemica.

All’interno dell’abitazione i due non erano solo, ma era presente anche Santiago, il figlio dell’argentina e di Stefano De Martino. Il gesto della coppia fatto davanti al ragazzino ha indignato i follower. Ciò che ha fatto insorgere il web è la pausa dai lavori quando Belen si è mostrata in un momento di relax a fumare una sigaretta, in casa. Tantissimi i fan che non hanno condiviso il gesto fatto davanti al bambino.

Molti anche i commenti negativi fatti all’argentina in merito alle scelte sentimentali. Secondo gli utenti la Rodriguez a ogni lockdown cambierebbe uomo. Durante il primo, quello nazionale di marzo, Belen era ancora con Stefano e i due hanno vissuto insieme quel momento. Probabilmente proprio quella convivenza forzata ha inclinato per sempre il rapporto tra marito e moglie, ormai ex!