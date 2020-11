0 Facebook Parla la figlia del paziente morto al Cardarelli: “Non abbiamo potuto salutare mio padre” News 12 Novembre 2020 17:17 Di redazione 2'

Si continua a discutere del video girato all’ospedale Cardarelli in cui si vede un paziente deceduto all’interno del bagno della struttura. A parlare è stata una delle figlie dell’uomo, Filomena, in un collegamento con il programma Tagadà in onda su La 7.

Parla la figlia dell’uomo morto al Cardarelli

La donna ha raccontato che oltre al terribile dolore che stanno vivendo c’è stata anche la beffa, dagli oggetti personali del padre sarebbero spariti un orologio, la fede e una borsa. La signora ha anche spiegato che non sono riuscite con la sorella a dire addio al padre, perché hanno visto direttamente la bara sigillata.

“Non siamo riusciti a salutare nostro padre, abbiamo visto solo la sua bara sigillata – dice una delle figlie -. Mio padre quando è arrivato in ambulanza aveva degli effetti personali: due telefoni, la fede nunziale, l’orologio e una borsa. Ora non si trovano la fede nunziale, l’orologio di mio padre e la borsa. Un po’ di umanità, siamo essere umani, abbiamo un dolore immenso. Lo scrupoli di non essere riusciti a portare mio padre in tempo e poi la beffa di tutto questo, sono arrabbiata, delusa. Io sono un’infermiera quindi so cosa voglia dire, però è atroce questa cosa. Vogliamo rispetto”.