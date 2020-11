0 Facebook In che zona è la Campania? Boccia annuncia: “Domani decidiamo il colore” Cronaca 12 Novembre 2020 13:58 Di redazione 1'

E’ ancora in stand by la decisione su quale colore dare alla Regione Campania. A dirlo è stato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in un’intervista a L’aria che tira.

La Campania cambia colore? La risposta di Boccia

Dal monitoraggio dei dati che ci sarà venerdì si procederà a decidere se spostare la Campania in una zona differente dalla gialla, quella a rischio moderato: “Sulla Campania è evidente che l’area metropolitana di Napoli ha bisogno di assistenza e di aiuto. Vediamo il monitoraggio di domani e decideremo che colore dare alla Campania”, queste le parole di Boccia.

“I volontari, medici, infermieri e Covid hotel li ho sempre mandanti indipendentemente dai numeri. Se il sistema di monitoraggio – conclude Boccia – dice che una regione è gialla, la trasformi in rosso se la condizione effettiva è rossa”.