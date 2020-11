0 Facebook Barbara D’Urso sbotta in diretta: “Non posso permettere tutto ciò nelle mie trasmissioni” News 12 Novembre 2020 16:46 Di redazione 1'

Barbara D’Urso spesso e volentieri si lascia trasportare dalle storie che racconta nei suoi programmi televisivi. La conduttrice napoletana è sempre molto attenta ai problemi delle donne e capita che nei suoi vari salotti racconti storie che denunciano episodi di violenza.

Cosa ha detto Barbara D’Urso in puntata

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque si è parlato della vicenda del prete di Macerata balzato agli onori della cronaca per aver paragonato l’aborto alla pedofilia e aver detto che le donne dovrebbe sottomettersi ai loro mariti.

Durante il collegamento è comparsa una parrocchiana che, pur non volendo parlare davanti alle telecamere, ha detto alla giornalista: “Ha detto che è felice di essere sottomessa a suo marito, perché le donne devono essere dolci“. Esternazione che ha fatto infuriare la D’Urso.

La conduttrice, infatti, si è subito discostata da quel pensiero: “Non posso permettere che passi questo messaggio nelle mie trasmissioni. Da 13 anni mi batto per le donne, che non devono assolutamente sottomettersi a nessuno. Soprattutto a uomini violenti. Scusate la mia foga, ma su questo non transigo“.