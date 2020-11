0 Facebook Anna Tatangelo e Michelle Hunziker: resta nuda in diretta, l’incidente fa infiammare il web News 12 Novembre 2020 13:03 Di redazione 1'

Incidente hot lo scorso mercoledì sera durante la trasmissione “All Togheter Now”, in cui Anna Tatangelo fa parte della giuria e Michelle Hunziker è la conduttrice. Le due showgirl si sono esibite in una scoppiettante performance, stregando tutti sulle note di “Let’g get Loud”, ma il momento bollente era proprio dietro l’angolo.

Dopo aver scaldato gli animi dei partecipanti e del pubblico da casa, le due donne si sono nuovamente esibite con Rita Pavone. Al termine di questo momento, il vestito bianco e nero della Hunziker si è lacerato completamente nella parte posteriore, lasciando seminuda la conduttrice.

Michelle, con la sua ironia che la contraddistingue sempre, ha commentato: “Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire”. Nel frattempo, Anna Tatangelo l’ha abbracciata da dietro per coprirla. Un momento tutto al femminile che ha infiammato prima la tv e poi il web.

VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI MICHELLE E ANNA