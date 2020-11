0 Facebook Gigi D’Alessio fa un annuncio che emoziona i fan: “Finalmente ve lo posso dire” News 11 Novembre 2020 17:47 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio ha una notizia bellissima per i suoi fan: ritornerà molto presto in televisione. Il cantautore sul suo profilo Instagram ha voluto condividere con tutti i suoi follower una notizia davvero sensazionale.

Sarà il nuovo giudice di The Voice Senior che partirà a fine novembre su Rai Uno con la conduzione della simpaticissima e professionale Antonella Clerici. Come ben sappiamo, però, Gigi non è alla sua prima volta nelle vesti di giudice del programma. Infatti, nella sua versione tradizionale trasmessa su Rai Due, il cantautore partenopeo non solo si fece notare come giudice, ma vince anche lo show con la sua pupilla. Ora si ritroverà ad essere collega di Albano Carrisi.

Questa volta il cantautore però, si ritroverà ad ascoltare voci di persone non più così giovani. Insomma, giovani maturi over 65 che daranno tutto sé stessi.