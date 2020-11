0 Facebook Gerry Scotti, arriva la smentita: “Mai stato in terapia intensiva” Spettacolo 11 Novembre 2020 16:49 Di redazione 1'

Massimo Villa, responsabile dell’ufficio stampa del conduttore, ha negato a Fanpage.it che Gerry Scotti sia mai stato in terapia intensiva: “Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare. Per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre – che non era un febbrone – senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato. L’ho sentito mezz’ora fa, mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. Nelle ultime ore, comunque, il quadro clinico sarebbe migliorato e il conduttore sarebbe tornato in un reparto ordinario”, ha detto.