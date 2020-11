0 Facebook Somma Vesuviana piange il dottor Pacifico Dubbioso, morto a 52 anni di Covid-19 Area Vesuviana 9 Novembre 2020 14:22 Di redazione 2'

Dolore a Somma Vesuviana per la morte del dottor Pacifico Dubbioso. Cinquantadue anni, titolare di una farmacia nel comune in provincia di Napoli, aveva contratto il Covid-19 tempo fa. Ricoverato in ospedale a seguito di un peggioramento, purtroppo non ce l’ha fatta.

La triste notizia è stata data sulla pagina dell‘Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. Un ricordo per il collega scomparso ma anche un monito su quanto sia insidioso questo nemico invisibile.

“Purtroppo il Covid-19 ha colpito anche la Nostra Comunità professionale; Ha portato via il Collega Pacifico Dubbioso titolare di Farmacia a Somma Vesuviana. Si era laureato a Napoli il 23 Marzo 2000 ed aveva solo 52 Anni. La scomparsa del Collega Pacifico Dubbioso ci ricorda dolorosamente quanto questa epidemia sia ancora lontana dall’essere sconfitta e quanto i farmacisti siano una figura centrale nelle comunità piccole o grandi in cui operano. La Categoria tutta lo saluta con affetto ringraziandolo per lo spirito, la dedizione, la competenza ed il comportamento etico avuto nel corso della Sua vita professionale.