Infermiera del Cardarelli muore di Covid, Antonella uccisa dal male che combatteva

News 9 Novembre 2020

Si è spenta all’età di 57 anni Antonella Patrone, l’infermiera dell’ospedale Cardarelli stroncata dal Covid, che lei stessa combatteva in prima linea. Non si sa ancora se la donna sia stata infettata all’interno del nosocomio dove era impiegata.

Come spiega Anteprima24.it, Antonella si era ammalata due settimane fa ed era stata ricoverata presso il Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate negli ultimi giorni. A quanto pare non soffriva di altre patologie. Lascia un figlio di 19 anni. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio di parte di amici e colleghi apparsi sui social network. “Il Cardarelli è in lutto – scrive Alfredo – la nostra cara collega infermiera non ce l’ha fatta. Lascia il campo di battaglia per volare accanto al Signore. Riposa in pace”.

Il bollettino in Campania

Aumentano in Campania nelle ultime 24 ore numero di positivi e di tamponi. Sono 4.601 (4.309 precedenti) su 25.806 tamponi (22.696 precedenti). Gli asintomatici sono 4.317, i sintomatici 284. I deceduti tra il 4 ed il 7 novembre sono 15 secondo il bollettino dell’Unità di Crisi regionale. I guariti sono 440. ;Il report dei posti letto su base regionale indica in 590 quelli di terapia intensiva disponibili (di cui 186 occupati), in 3.160 quelli di degenza disponibili (di cui 1.817 occupati).