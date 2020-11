0 Facebook “Folla a Napoli, “scellerati e imprudenti”, ma la foto è scattata a Parma: ennesimo SputtaNapoli News 9 Novembre 2020 10:48 Di Fabiana Coppola 2'

“Napoli, folla sul lungomare: traffico e ristoranti pieni”. Così titolavano tutte le testate nazionali lo scorso weekend, sabato e domenica da temperature estive. Tantissime le persone in giro, per strada, sui lidi, nei ristoranti. Considerando anche la restrizione dei locali (bar e ristoranti chiudono alle 18) in molti hanno deciso di sfruttare la fascia del mattino e del pomeriggio, e quindi il pranzo, per concedersi una giornata di svago, complice il bel tempo.

Tutti i giornali puntano il dito sulla scelleratezza dei napoletani, incauti, tutti riversi in strada. In molti danno le colpe al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che avrebbe potuto chiudere il lungomare e le zone di maggiore affluenza, come hanno fatto i suoi colleghi sindaci di Bacoli, Pozzuoli, ecc.. La realtà però, nel resto d’Italia, non è molto diversa! Questa la foto segnalazione inviata a Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza:

“Mentre i giornali e i media nazionali e locali narrano di una NAPOLI scellerata e imprudente (chiaro che condividiamo, proteggerci e osservare le basiche regole di prevenzione dovrebbe essere un dovere dettato dal buonsenso di ognuno) da PARMA Comune di Parma SEI DI PARMA SE ci arriva questa foto scattata da Diego Barretta oggi pomeriggio”.

Insomma, è vero che a Napoli nelle scorse giornate ci siamo dati tutti alla pazza gioia, come se il Coronavirus non esistesse, è anche vero però che lo stesso sta accadendo in tutte le regioni “non rosse” d’Italia. Perché parlare male sempre e solo di Napoli? Perché additare solo un sindaco? Le risposte, purtroppo, le conosciamo già!