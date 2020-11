0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 3.120 positivi e 18 decessi Cronaca 9 Novembre 2020 17:23 Di redazione 1'

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono stati 3.120 i positivi al Covid-19, si registrano anche 18 decessi e 434 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Gli asintomatici sono 2.710 e 410 i sintomatici. Il totale dei contagi da inizio pandemia è 90.039, sale anche il totale dei decessi che sono 844.

I guariti complessivi sono 16.875. I tamponi processati in totale sono 1.139.496, di cui 15.793 eseguiti ieri. In merito al report dei posti letto su base regionale sono: 590 quello in terapia intensiva di cui 191 occupati; per quanto riguarda i letti di degenza disponibili sono 3.160, di cui 1.949 occupati.

