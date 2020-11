0 Facebook Funerali di Simone Frascogna, il commovente gesto del padre: “Grazie a tutti” Cronaca 8 Novembre 2020 13:53 Di redazione 1'

Tanta l’emozione di questa mattina al funerale di Simone Frascogna, più di 400 persone riunite all’esterno della chiesa Maria SS Annunziata di Licignano.

Presenti molti giovani con palloncini bianchi, striscioni e magliette con la scritta “Io sono Simone”, e tanta gente che ha atteso l’uscita del feretro dalla chiesa Maria SS Annunziata di Licignano con un grande applauso. Simone era un bravo ragazzo, amato da tutti.

Il gesto del padre

Il padre ha voluto ringraziare i presenti con un gesto molto significativo, insieme ad alcuni amici di Simone ha mostrato delle foto figlio e ha urlato alla folla: “Grazie, grazie a tutti”.

Un momento molto toccante, i presenti hanno applaudito alla forza d’animo dimostrata dalla famiglia di Simone in questo momento difficile. “Simone è figlio di tutti”, “Giustizia”, urla la gente davanti alla bara bianca.

Per l’omicidio del giovane 19enne Domenico Iossa è in carcere con accuse di omicidio in concorso. Oltre Iossa è stata disposta la detenzione in carcere per altri due ragazzi, un 16enne e un 17enne.