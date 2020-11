0 Facebook Folla sul lungomare, il sindaco de Magistris: “Chiudere non e’ soluzione” Napoli Città 8 Novembre 2020 14:18 Di redazione 3'

Domenica di sole a Napoli e la gente si è riversata, come già ieri, sul lungomare partenopeo per godere della bella giornata. Il sindaco Luigi de Magistris neanche oggi ha voluto accogliere la richiesta di De Luca di chiudere i luoghi della città, nei quali maggiormente c’è rischio di assembramenti.

‘Chiudere il lungomare non è la soluzione alle immagini delle file di ambulanze e al collasso di ospedali, altrimenti lo avremmo già fatto” dice il sindaco di Napoli, su Facebook commentando la folla che si è riversata sul lungomare rimasto aperto.

“La città è vasta e piena di luoghi attrattivi, anche di piccole dimensioni, ed è intuibile che nel momento in cui chiudi una strada o una piazza, le persone si sposteranno nella strada o piazza limitrofa, addirittura accentuando la presenza di persone nei luoghi rimasti aperti e quindi favorendo addirittura gli assembramenti, con un effetto imbuto.

”Napoli non e’ un piccolo comune, e’ una grande metropoli, con la maggiore densita’ abitativa d’Europa – aggiunge il sindaco –Soprattutto quando il tempo e’ buono, come in questi giorni, la gente esce per strada e la limitazione degli orari concentra ancora di piu’ le persone nelle uscite”.

“Le forze di polizia devono certo aumentare i controlli per quanto realisticamente possibile, ma e’ inutile pensare di chiudere una strada piuttosto che un’altra perche’ la gente non scompare. La soluzione, quindi, non e’ questa. I sindaci, per legge – ricorda – non possono adottare il lockdown o chiudere tanti luoghi, possono solo chiudere alcuni posti, una strada o una piazza, se pero’ viene segnalato in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e sicurezza pubblica da approfondimenti delle forze di polizia e dell’Asl”.

“Napoli per il Governo è zona gialla, una zona dove le persone possono uscire in strada” aggiunge. “E’ solo il lockdown o la zona rossa che impediscono alle persone di uscire come in questi giorni ed assembrarsi, ma solo il presidente del Consiglio dei Ministri puo’ deliberare su questo. Cosi’ come la zona rossa di una Regione o di una o piu’ citta’ puo’ adottarla anche il presidente della Regione’‘.

‘‘Se la situazione degli ospedali e’ drammatica, come appare dalle testimonianze raccolte, vuol dire che probabilmente chi ha dichiarato la Campania zona gialla ha sbagliato forse anche perche’ tratto in errore da dati non attuali, precisi e corretti forniti dagli uffici regionali”.

”Siamo ormai arrivati al punto che per salvarci da vere colpe ormai evidenti non ci resta, forse a questo punto, che attendere la zona rossa con immediati ristori per chi rimane senza soldi. Sara’ una sconfitta ovviamente, come quella che ci vede, unico caso in Europa, con le scuole chiuse per i piu’ piccoli! Ma per carita’ di Dio, non fateci scegliere se morire di covid o di fame”, conclude il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.