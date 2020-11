0 Facebook Dolore e lacrime ai funerali di Simone, il prete: “C’era chi riprendeva la scena con il cellulare” Cronaca 8 Novembre 2020 10:02 Di redazione 3'

Lacrime e tanto dolore oggi a Casalnuovo per i funerali di Simone Frascogna, il giovane di 19 anni ucciso nella serata di martedì in corso Umberto a Casalnuovo dopo una lite per motivi di viabilità.

Tantissime le persone presenti per l’ultimo saluto a Simone. Tanti i giovani fuori per ascoltare l’omelia nel cortile antistante la chiesa Maria SS Annunziata di Licignano. Gli amici di Simone indossano magliette bianche con il volto della giovane vittima.

Dure le parole del Vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, che ha celebrato i rito funebre: “Non è possibile accettare che un’ambulanza arrivi dopo mezz’ora, non è possibile che chi ha assistito il fatto nessuno ha fatto niente. Qualcuno ha ripreso la scena con telefonino, non è possibile che nella nostra città manchino sicurezza e senso civico, non ci limitiamo all’indicazione, Simone purtroppo è l’ultima vittima di una lista tragica di vittime della violenza”.

Poi il prete porta l’attenzione ai numerosi episodi di violenza che ci sono stati nell’ultimo periodo e invita tutti a riflettere sul problema: ” Ricordiamo Willy simbolo a livello nazionale di tutte queste vittime, diventato simbolo del malessere del nostro paese, ma cosa sta accadendo in questo paese. Evidentemente abbiamo ub problema più serio del recovery found. La differenza è che adesso se ne parla molto di più. Adesso proliferano videogiochi il cui scopo è quello di umiliare, esistono nelle nostre TV fiction seguitissimo che trasmettono violenza fiction che vengono assimilate come latte materno. Ora c’è il deserto, ecco perché nel nostro paese le radici della violenza si nutrono di un individualismo selvaggio”.