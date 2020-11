0 Facebook Tragedia a Giugliano, Emanuele Rosario De Maio muore a 16 anni Cronaca 7 Novembre 2020 20:44 Di redazione 1'

Dramma a Giugliano. Emanuele Rosario De Maio, muore a soli 16 anni. Non si hanno, al momento notizie sulle cause che hanno portato alla prematura morte del ragazzo. La famiglia preferisce mantenere il riserbo e non rilasciare altre dichiarazioni.

Tutta la comunità di Giugliano sconvolta dalla notizia, si unisce al dolore dei parenti e gli amici. I funerali del sedicenne si terranno nella giornata di domani alle ore 16:00 nella Chiesa Sacra Famiglia di Lago Patria.