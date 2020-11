0 Facebook Quando ci saranno i funerali di Simone Frascogna, l’iniziativa dei cittadini in sua memoria News 6 Novembre 2020 16:37 Di redazione 2'

Decisa la data dei funerali di Simone Frascogna, il giovane di 19 anni ucciso nella serata di martedì in corso Umberto a Casalnuovo dopo una lite per motivi di viabilità. Omicidio per cui sono stati arrestati tre ragazzi.

Quando si terranno i funerali di Simone Frascogna

La cerimonia funebre si terrà l’8 novembre alle ore 9.30 presso la chiesa Maria SS Annunziata di Licignano. Il sindaco del comune nel Napoletano, Massimo Pelliccia, ha proclamato lutto cittadino per la giornata dei funerali del ragazzo. Intanto la comunità, dopo aver organizzato una fiaccolata in memoria di Simone Frascogna per dire “no” alla violenza e ricordare il ragazzo barbaramente ucciso, ha deciso di avviare una petizione per titolare una piazza al diciannovenne.

La richiesta è dare il nome di Simone alla nuova piazza Municipio di Casalnuovo, dove adesso ci sono dei lavori in corso, un modo per ricordare una vittima di una violenza spregiudicata. Si legge nella petizione: “Simone Frascogna il 19enne barbaramente ucciso nella sera del 3 novembre 2020 a CASALNUOVO DI NAPOLI a pochi passi da Piazza Municipio nella quale adesso sono in corso lavoro di adeguamento. Dedichiamo la piazza al giovane nel ricordo di una città che lo ha amato e lo amerà sempre”. L’iniziativa ha già raggiunto molte adesione.

Il post del sindaco di Casalnuovo