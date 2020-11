0 Facebook Belen Rodriguez ha il lato B rifatto: la prova nelle immagini attuali, poi arriva la conferma Spettacolo 5 Novembre 2020 16:44 Di redazione 1'

A Striscia la Notizia, tg satirico di Canale 5 in onda mercoledì 4 novembre, Belen è stata la protagonista della celebre e temuta rubrica “Fatti e Rifatti”, in cui si passano ai raggi X volto e fisico alla ricerca di interventi di chirurgia plastica ed eventuali ritocchini.

Il verdetto dello scanner test, inesorabile ha messo a confronto le foto della giovanissima Belen Rodriguez rispetto a quella attuale, mostrano una netta trasformazione. Anche se bellissima era prima e bellissima è anche ora. Per inciso, Belen secondo Striscia si sarebbe anche sottoposta a un intervento di ingrandimento del lato B.

Lo scorso anno anche Alfonso Singonrini, che conosce molto bene l’argentina, confermò: “Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Cresceva e cresceva, ora si è stabilizzato“, ha aggiunto per una disamina più tecnica fatta con ironia e per poi concludere con una dichiarazione a suo favore: “Belen, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.” Mentre il chirurgo Urtis confermando la tesi del giornalista ha aggiunto: “Era diventato un panettone“.