0 Facebook Lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Lo sapevi dall’inizio” News 5 Novembre 2020 18:30 Di redazione 2'

Clima sempre più teso tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera, tra loro si è creato un certo distanziamento. Era stato l’ex velino di Striscia la Notizia a volersi allontanare dopo aver capito che non vogliono le stesse cose. Decisione che l’ex moglie di Flavio Briatore non ha preso affatto bene.

Cosa ha detto Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli

La Gregoraci dopo un primo silenzio, ha provato a parlare con Pierpaolo, ma i toni si sono subito accesi: “È tutto il giorno che non mi parli, ti pare normale? Tira fuori i cog*** e parlami. Io lunedì sera, dopo la puntata, ero giù e tu non mi sei stato vicino”.

Accuse a cui Pierpaolo ha controbattuto così: “Io però non ti manco di rispetto, ero giù anch’io perché avrei voluto di più da te”. Ma Elisabetta non ha gradito quella che l’è apparsa come un’accusa e ha risposto: “Ti ho detto dall’inizio che in me non c’era la voglia di andare oltre. Sono incaz*** nera”.

Così Pierpaolo per bloccare la conversazione le ha detto: “Forse perché avevo paura di sentirmi dire questo che non venivo a parlare con te”. La risposta di Pretelli ha ricevuto il plauso di gran parte del pubblico che si è complimentato con lui per aver preso una posizione.